Олаф Шольц заявив, що до кінця року ЄС відмовиться від російської нафти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що ЄС має намір припинити імпорт російського вугілля вже цього літа, а від нафти з РФ відмовиться до кінця року. Економічні витрати, пов'язані з цією відмовою, Німеччині не завадять.

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Євросоюз уже влітку відмовиться від вугілля з РФ, а від російської нафти до кінця року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю The Indian Express.

"Багато країн приєдналися до цих санкцій, навіть якщо це неминуче спричинить економічні втрати для нас самих. Крім того, зараз ми реалізуємо дуже амбітну політику щодо зниження нашої залежності від імпорту палива з Росії. Цього літа ми припинимо імпорт російського вугілля, до кінця року припинимо імпорт російської нафти і різко скоротимо імпорт газу з Росії", — заявив Шольц.

Канцлер ФРН також зазначив, що розв'язана Росією війна має важкі наслідки для світової економіки, зачіпаючи, зокрема, постачання пшениці та продовольчу безпеку у всьому світі.

"Німеччина як голова G7 підтримує наших партнерів у пом'якшенні наслідків війни для глобальної продовольчої безпеки", — додав Шольц.

Нагадаємо, 16 квітня уряд ФРН попросив своїх громадян використовувати менше енергоносіїв, щоб країна змогла відмовитися від російських газу і нафти.

Раніше, 23 березня, Олаф Шольц заявляв, що Німеччина не планує негайно відмовлятися від газу та нафти з Росії.