Олаф Шольц заявил, что до конца года ЕС откажется от российской нефти

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ЕС намерен прекратить импорт российского угля уже этим летом, а от нефти из РФ откажется до конца года. Экономические издержки, связанные с этим отказом, Германии не помешают.

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Евросоюз уже летом откажется от угля из РФ, а от российской нефти до конца года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью The Indian Express.

"Многие страны присоединились к этим санкциям, даже если это неизбежно повлечет за собой экономические издержки для нас самих. Кроме того, сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим импорт российской нефти и резко сократим импорт газа из России", — заявил Шольц.

Канцлер ФРГ также отметил, что развязанная РФ война имеет тяжелые последствия для мировой экономики, затрагивая, в частности, поставки пшеницы и продовольственную безопасность во всем мире.

"Германия в качестве председателя G7 поддерживает наших партнеров в смягчении последствий войны для глобальной продовольственной безопасности", — добавил Шольц.

Напомним, 16 апреля правительство ФРГ попросило своих граждан использовать меньше энергоносителей, чтобы страна смогла отказаться от российских газа и нефти.

Ранее, 23 марта, Олаф Шольц заявлял, что Германия не планирует немедленно отказываться от газа и нефти из России.