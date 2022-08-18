В рахунках за електроенергію з'явиться додаткова графа

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову № 924, якою розширила права споживачів електроенергії, в тому числі на інформацію.

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Про це 18 серпня повідомила пресслужба НКРЕКП.

Регулятор зобов'язав електропостачальників додати в рахунки на оплату графу, в якій буде вказана інформація про початкові та кінцеві показники лічильників, на підставі яких здійснюються нарахування.

В НКРЕКП зазначають, що рішення прийняли з метою забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією щодо нарахувань за спожиту електричну енергію

Для споживачів, електроустановки яких мають невелику потужністю до 0,1 кВт, врегулювали організацію комерційного обліку та визначили обсяги споживання без встановлення лічильників.

Регулятор спростив процедуру зміни електропостачальника. Тепе споживач може перейти до нового постачальника за три дні, тоді як раніше це займало до 21 дня.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що уряд збереже для населення України тарифи на електроенергію, що діють, та сприятиме тому, щоб постачальники не піднімали тарифи на газ.

Крім того, Рада запровадила мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Він буде діяти увесь час воєнного стану в Україні, та ще 6 місяців після його скасування.

Гроші на покриття різниці між реальним тарифом і тим, що буде встановлено для населення, планують взяти у міжнародних партнерів.