Австрия предоставит МАГАТЭ 1 млн евро на поддержку ядерной безопасности в Украине

Правительство Австрии предоставит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) один миллион евро в поддержку деятельности по ядерной безопасности в Украине.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Австрии.

Там отмечают, что с начала жестокой захватнической войны России против Украины безопасность Запорожской АЭС – крупнейшего ядерного объекта Европы – вызывает серьезную обеспокоенность. Безрассудные и незаконные действия России вблизи АЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и, таким образом, представляют реальную угрозу Европе.

В ведомстве напоминают, что в марте 2022 года стартовала программа сотрудничества между Украиной и базирующимся в Вене Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в рамках которой было осуществлено несколько миссий по ядерной безопасности.

В январе 2023 года МАГАТЭ смогло установить постоянное присутствие на Запорожской АЭС, а в феврале 2023 года это присутствие было распространено на три других АЭС в Украине и Чернобыле.

Поэтому, как штаб-квартира МАГАТЭ, Австрия поддержит важную работу в Украине взносом в 1 млн евро, половину которого профинансируют Министерство иностранных дел и Министерство защиты климата.

"Русская рулетка с безопасностью украинских АЭС наконец должна закончиться. Австрия всегда была инициатором международных усилий по ядерной безопасности. Независимая и беспристрастная работа МАГАТЭ на месте и присутствие на атомных электростанциях является одновременно системой раннего предупреждения и страхованием жизни. Нападение на Каховскую дамбу и возможное влияние на поставку охлаждающей воды на Запорожскую атомную электростанцию демонстрируют важность этой миссии", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

"Атомные электростанции в зонах боевых действий всегда представляют особую опасность. Работа МАГАТЭ нужна для обеспечения безопасной эксплуатации и необходимого мониторинга. Это именно то, что мы хотим поддержать. Благодаря нашему вкладу мы берем на себя ответственность за то, чтобы эта сложная задача была выполнена качественно", – добавляет министр защиты климата Австрии Леонор Гевеслер.

Выделенные средства будут направлены на развертывание и работу группы МАГАТЭ, которая находится на ротационной основе на всех украинских ядерных объектах, в том числе на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Заметим, МАГАТЭ решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции. На следующей неделе, когда на станцию прибудет и гендиректор агентства Рафаэль Гросси, нынешняя команда будет заменена большей группой.

В "Энергоатоме" предупредили, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

В свою очередь МАГАТЭ уверяло, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции нет.