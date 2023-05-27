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Австрия выделяет средства на технику для разминирования Украины: какая сумма
Австрия профинансирует приобретение для Украины оборудования для разминирования стоимостью 2 миллиона евро.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на австрийское правительство.
"С начала российской агрессии мирное население Украины страдает от запрещенных во всем мире мин и взрывоопасными следов войны. Эти опасные для жизни препятствия лишают людей по всей стране доступа к необходимой инфраструктуре", - говорится в заявлении.
Правительство также отметило, что опасные мины также усложняют использование сельскохозяйственных земель.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Уже более 250 000 кв км территории Украины загрязнены наземными минами, что примерно втрое превышает площадь всей Австрии", - говорится в заявлении.
Напомним, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить 37,4 миллиарда долларов.
Общая площадь загрязненной взрывоопасными предметами части Украины оценивается в 174 тысяч квадратных километров. Фактически непосредственно загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутой площади. Правительство утвердило план разминирования всего 4,7 тысяч гектаров земель сельхозназначения.
По информации британской разведки, наиболее пострадавшими от заминирования регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.
Фото: ua.depositphotos.com