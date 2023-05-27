Австрия выделяет средства на технику для разминирования Украины: какая сумма

Австрия профинансирует приобретение для Украины оборудования для разминирования стоимостью 2 миллиона евро.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на австрийское правительство.

"С начала российской агрессии мирное население Украины страдает от запрещенных во всем мире мин и взрывоопасными следов войны. Эти опасные для жизни препятствия лишают людей по всей стране доступа к необходимой инфраструктуре", - говорится в заявлении.

Правительство также отметило, что опасные мины также усложняют использование сельскохозяйственных земель.

"Уже более 250 000 кв км территории Украины загрязнены наземными минами, что примерно втрое превышает площадь всей Австрии", - говорится в заявлении.

Напомним, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить 37,4 миллиарда долларов.

Общая площадь загрязненной взрывоопасными предметами части Украины оценивается в 174 тысяч квадратных километров. Фактически непосредственно загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутой площади. Правительство утвердило план разминирования всего 4,7 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

По информации британской разведки, наиболее пострадавшими от заминирования регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.

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