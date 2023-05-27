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Австрія виділяє кошти на техніку для розмінування України: яка сума
Австрія профінансує придбання для України обладнання для розмінування вартістю 2 мільйони євро.
Про це повідомляє CNN з посиланням на австрійський уряд.
"З початку російської агресії мирне населення України страждає від заборонених у всьому світі мін і вибухонебезпечних слідів війни. Ці небезпечні для життя перешкоди позбавляють людей по всій країні доступу до необхідної інфраструктури", – йдеться в заяві.
Уряд також зазначив, що небезпечні міни також ускладнюють використання сільськогосподарських земель.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вже більш ніж 250 000 кв км території України забруднені наземними мінами, що приблизно втричі перевищує площу усієї Австрії", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування в Україні буде коштувати 37,4 мільярда доларів.
Загальна площа забрудненої вибухонебезпечними предметами частини України оцінюється в 174 тисячі квадратних кілометрів. Фактично ж безпосередньо забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданої площі. Уряд затвердив план розмінування лише 4,7 тисячі гектарів земель сільгосппризначення.
За інформацією британської розвідки, найбільш постраждалими від замінування регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться більше 10 років, щоб розмінувати сільськогосподарські угіддя.
Фото: ua.depositphotos.com