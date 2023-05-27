Австрія виділяє кошти на техніку для розмінування України: яка сума

Австрія профінансує придбання для України обладнання для розмінування вартістю 2 мільйони євро.

Про це повідомляє CNN з посиланням на австрійський уряд.

"З початку російської агресії мирне населення України страждає від заборонених у всьому світі мін і вибухонебезпечних слідів війни. Ці небезпечні для життя перешкоди позбавляють людей по всій країні доступу до необхідної інфраструктури", – йдеться в заяві.

Уряд також зазначив, що небезпечні міни також ускладнюють використання сільськогосподарських земель.

"Вже більш ніж 250 000 кв км території України забруднені наземними мінами, що приблизно втричі перевищує площу усієї Австрії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування в Україні буде коштувати 37,4 мільярда доларів.

Загальна площа забрудненої вибухонебезпечними предметами частини України оцінюється в 174 тисячі квадратних кілометрів. Фактично ж безпосередньо забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданої площі. Уряд затвердив план розмінування лише 4,7 тисячі гектарів земель сільгосппризначення.

За інформацією британської розвідки, найбільш постраждалими від замінування регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться більше 10 років, щоб розмінувати сільськогосподарські угіддя.

Фото: ua.depositphotos.com