Резніков випробував всюдихід українського виробництва (ВІДЕО)

Міністр оборони Олексій Резніков випробував український всюдихід "Богун". Декілька таких моделей вже працюють на фронті та допомагають військовим захищати Україну.

Про це очільник міністерства повідомив в Facebook 26 травня.

"Я вже говорив — завжди приємно випробовувати техніку, яка йде на фронт, а коли йдеться про техніку українського виробництва — це насолода! Данці б сказали — хюґе", — прокоментував Резніков.

Два таких "Богуна" є на озброєнні в різних підрозділах. Спеціально для десантників, штурмовиків всюдихід зробили типу "кабріолет".Тобто у машини відсутня кабіна як така. Натомість в ній обладнали місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину.

"Богун" багатофункціональна машина. Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях. Зокрема, існує версія медичного евакуатора.

"Головна наша цінність — це життя та здоров’я наших людей. І ми маємо їх зберегти. Якісна зброя, якісна техніка — важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас", — додав міністр.

Раніше Резніков спробував керувати бойовою машиною піхоти Bradley, декілька яких вже поставили на озброєння ЗСУ. Очільник відомства високо оцінив можливості техніки. А до цього він продемонстрував робота, який використовується для гуманітарного розмінування.