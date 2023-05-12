Міноборони замовить для військових танки БМ "Оплот"

Міністерство оборони України замовить для ЗСУ вітчизняні танки “Оплот", які вироблятиме концерн “Укроборонпром”. Даний танк є бойовою гусеничною машиною, має високу вогневу міць, надійний захист і маневреність.

Про це під час візиту до Харківської області сказав Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє МОУ.

Міністр, разом з очільником Харківщини Олегом Синєгубовим, протестувли найновіший український танк на полігоні в Харківській області. Резніков переконаний, що в танковій коаліції в перших рядах має бути саме український танк.

"На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом", - наголосив Резніков.

Він також додав, що саме завдяки роботі підприємствам "Укроборонпрому", Україна змогла вистояти в перші місяці війни, адже перше важке Західне озброєння почало надходити в Україну лише в кінці весни 2022 року.

БМ "Оплот" — це український танк, розроблений силами Харківського конструкторського бюро машинобудування. Виробництво першого танка почалося в кінці 2008 року і зайняло три місяці, а в травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України. Максимальна швидкість — 70 км/г.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" налагодив виробництво та вже розпочав відвантаження артилерійського 122-мм снаряду, який раніше, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, був дефіцитним.