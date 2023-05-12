Минобороны закажет для военных танки БМ "Оплот"

Министерство обороны Украины закажет для ВСУ отечественные танки "Оплот", которые будет производить концерн "Укроборонпром". Данный танк является боевой гусеничной машиной, имеет высокую огневую мощь, надежную защиту и маневренность.

Об этом во время визита в Харьковскую область сказал Министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает МОУ.

Министр вместе с главой Харьковщины Олегом Синегубовым протестовали новейший украинский танк на полигоне в Харьковской области. Резников убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен находиться именно украинский танк.

"На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом", - подчеркнул Резников.

Он также добавил, что именно благодаря работе предприятий "Укроборонпрома" Украина смогла выстоять в первые месяцы войны, ведь первое тяжелое Западное вооружение начало поступать в Украину только в конце весны 2022 года.

БМ "Оплот" - это украинский танк, разработанный силами Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Производство первого танка началось в конце 2008 года и заняло три месяца, а в мае 2009 танк был принят на вооружение Вооруженных сил Украины. Максимальная скорость – 70 км/ч.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" наладил производство и уже приступил к отгрузке артиллерийского 122-мм снаряда, который ранее, по словам министра обороны Алексея Резникова, был дефицитным.