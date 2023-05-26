Україна переводить свої оборонні закупівлі на модель держав-членів НАТО, — Резніков

Міноборони працює над переведенням системи закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил на модель держав-членів НАТО. В рамках цієї ініціативи відомство прийняло рішення, що відтепер закупівлі проводитиме Агенція оборонних закупівель.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає пресслужба уряду.

"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", — пояснив Резніков.

Рішення означає, що відтепер єдина національна агенція забезпечуватиме централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг , призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони. Її основне завдання — у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби.

Велика Британія, Норвегія та агенції НАТО мають допомогти у запуску роботи українського органу. Країни візьмуть участь у розбудові механізмів роботи агенції оборонних закупівель та проведенні оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.

Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило продукти за завищеними цінами.

У Міноборони спочатку все спростовували, але згодом почали проводити перевірки, залучивши правоохоронні органи. У самому міністерстві провели кадрові зміни.

Зрештою вирішили, що ціни на закупівлі товарів для армії розміщуватимуть у Prozorro, де працюватиме механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі.