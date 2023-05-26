Украина переводит свои оборонные закупки на модель государств-членов НАТО, — Резников

Минобороны работает над переводом системы закупки вооружения и военной техники для вооруженных сил на модель государств-членов НАТО. В рамках этой инициативы ведомство приняло решение, что теперь закупки будет проводить Агентство оборонных закупок.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает пресс-служба правительства.

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ", - объяснил Резников.

Решение означает, что теперь единое национальное агентство будет обеспечивать централизованную закупку товаров , работ и услуг , предназначенных для выполнения государственных программ в сфере национальной безопасности и обороны. Ее основная задача – в пределах предусмотренных средств будет осуществлять закупки на основании необходимости.

Великобритания, Норвегия и агентства НАТО должны помочь в запуске работы украинского органа. Страны примут участие в развитии механизмов работы агентства оборонных закупок и проведении оценки соответствия службы государственного заказчика стандартам НАТО.

Напомним, в конце января Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило продукты по завышенным ценам.

В Минобороны сначала все опровергали, но впоследствии начали проводить проверки, привлекая правоохранительные органы. В самом министерстве произошли кадровые изменения.

В конце концов решили, что цены на закупки товаров для армии будут размещаться в Prozorro, где будет работать механизм для отчета о вооруженных оборонных закупках.