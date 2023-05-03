"Как в компьютерной игре": Резников протестовал уже прибывшие в Украину БМП Bradley (ВИДЕО)

Министр обороны Украины Алексей Резников попытался управлять боевой машиной пехоты Bradley, несколько из которых уже поставили на вооружение ВСУ. Глава ведомства высоко оценил возможности техники.

О своем опыте Алексей Резников сообщил в Twitter и опубликовал видео.

"Это кайф, если говорить простым языком. Точно как штурвал - как джойстик в компьютерной игре - работает как контроллер. Я попробовал насколько она отзывается - очень классно", - прокомментировал свою первую поездку в Bradley Резников.

You will never know until you try. Huge. Powerful. Well-armed. Ready for battle. Made in the U.S.A.

Bradley IFVs have arrived in Ukraine and joined #UAarmy!

We promise: these machines will not be bored.

Thank you to @POTUS , my colleague @SecDef Lloyd J. Austin III and the… pic.twitter.com/wrKhVTYsWr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 2, 2023

Глава Минобороны добавил, что для него честь "приручить котенка" лично, и получил от этого массу положительных эмоций.

"Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Огромный. Мощный. Хорошо вооружен. Готов к бою. Сделано в США. БМП Bradley прибыли в Украину и присоединились к украинской армии", – добавил министр.

Напомним, один из первых пакетов военной помощи Украине, в который вошли Bradley, был объявлен в январе. После этого ВСУ начали формировать новые подразделения, рассчитанные, в частности, на новые БМП.

Недавно также стало известно, что США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности танков Abrams и БМП Bradley.