- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Как в компьютерной игре": Резников протестовал уже прибывшие в Украину БМП Bradley (ВИДЕО)
Министр обороны Украины Алексей Резников попытался управлять боевой машиной пехоты Bradley, несколько из которых уже поставили на вооружение ВСУ. Глава ведомства высоко оценил возможности техники.
О своем опыте Алексей Резников сообщил в Twitter и опубликовал видео.
"Это кайф, если говорить простым языком. Точно как штурвал - как джойстик в компьютерной игре - работает как контроллер. Я попробовал насколько она отзывается - очень классно", - прокомментировал свою первую поездку в Bradley Резников.
Глава Минобороны добавил, что для него честь "приручить котенка" лично, и получил от этого массу положительных эмоций.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Огромный. Мощный. Хорошо вооружен. Готов к бою. Сделано в США. БМП Bradley прибыли в Украину и присоединились к украинской армии", – добавил министр.
Напомним, один из первых пакетов военной помощи Украине, в который вошли Bradley, был объявлен в январе. После этого ВСУ начали формировать новые подразделения, рассчитанные, в частности, на новые БМП.
Недавно также стало известно, что США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности танков Abrams и БМП Bradley.