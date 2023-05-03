"Як в комп'ютерній грі": Резніков протестував БМП Bradley, які вже прибули в Україну (ВІДЕО)

Міністр оборони України Олексій Резніков спробував керувати бойовою машиною піхоти Bradley, декілька яких вже поставили на озброєння ЗСУ. Очільник відомства високо оцінив можливості техніки.

Про свій досвід Олексій Резніков повідомив у Twitter та опублікував відео.

"Це кайф, якщо говорити простою мовою. Точно як штурвал — ніби джойстик в комп'ютерній грі — працює як контролер. Я спробував наскільки вона відгукується — дуже класно", — прокоментував свою першу поїздку в Bradley Резніков.

You will never know until you try. Huge. Powerful. Well-armed. Ready for battle. Made in the U.S.A.

Bradley IFVs have arrived in Ukraine and joined #UAarmy!

We promise: these machines will not be bored.

Thank you to @POTUS , my colleague @SecDef Lloyd J. Austin III and the… pic.twitter.com/wrKhVTYsWr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 2, 2023

Очільника Міноборони додав, що мав за честь "приручити кошеня" особисто, та отримав від цього масу позитивних емоцій.

"Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. Величезний. Потужний. Добре озброєний. Готовий до бою. Зроблено у США. БМП Bradley прибули в Україну та приєдналися до української армії", – додав міністр.

Нагадаємо, один з перших пакетів військової допомоги Україні, до якого увійшли Bradley, був оголошений у січні. Після цього ЗСУ почали формувати нові підрозділи, розраховані, зокрема, на нові БМП.

Нещодавно також стало відомо, що США здійснюватимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, танків Abrams і БМП Bradley.