Резников испытал вездеход украинского производства (ВИДЕО)

Министр обороны Алексей Резников опробовал украинский вездеход "Богун". Несколько таких моделей уже работают на фронте и помогают военным защищать Украину.

Об этом глава министерства сообщил в Facebook 26 мая.

"Я уже говорил — всегда приятно испытывать технику, которая идет на фронт, а когда речь идет о технике украинского производства — это наслаждение! Датчане сказали бы — хюге", — прокомментировал Резников.

Два таких "Богуна" есть на вооружении в разных подразделениях. Специально для десантников, штурмовиков модель сделали типа "кабриолет". То есть у машины отсутствует кабина сама по себе. В ней оборудовали места для личного состава, сделав из нее десантную машину .

"Богун" - многофункциональная машина. В настоящее время другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. В частности, существует версия медицинского эвакуатора.

"Главная наша ценность - это жизнь и здоровье наших людей. И мы должны их сохранить. Качественное оружие, качественная техника - важны для этого. Наши партнеры нам помогают и будут с нами до победы. Но развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений для нас", - добавил министр.

Ранее Резников попытался управлять боевой машиной пехоты Bradley, несколько которых уже поставили на вооружение ВСУ. Глава ведомства высоко оценил возможности техники. А до этого он продемонстрировал работу, используемую для гуманитарного разминирования.