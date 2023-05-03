Резников "пообщался" с псом-роботом, который помогает разминировать (ВИДЕО)

Министр обороны продемонстрировал робота, используемого для гуманитарного разминирования.

Об этом Алексей Резников написал в Facebook.

"Важны не только боевые задачи. Спасательные операции, гуманитарное разминирование — это все сохранит жизнь украинцев. И мы должны и дальше двигаться в этом направлении. И наши партнеры очень помогают в гуманитарной работе тоже. Один из таких примеров вы видите на видео — робот, который используется для гуманитарного разминирования и других гуммиссий. Кстати, "песик" помимо прочего, невероятно игривый", - написал министр.

На видео можно увидеть, что робот ведет себя как настоящее животное.

Видео: Facebook Алексея Резникова

Резников отметил, что война, которую Путин устроил, показала необходимость использования современных технологий на фронте, Украина здесь не отстает, а украинцы невероятно талантливы и каждый помогает войску как может.

Напомним, в правительстве Украины открывают специальный счет, на котором будут собирать средства на гуманитарное разминирование.

Российская агрессия против Украины привела к большому количеству заминированных территорий. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.