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Резников "пообщался" с псом-роботом, который помогает разминировать (ВИДЕО)
Министр обороны продемонстрировал робота, используемого для гуманитарного разминирования.
Об этом Алексей Резников написал в Facebook.
"Важны не только боевые задачи. Спасательные операции, гуманитарное разминирование — это все сохранит жизнь украинцев. И мы должны и дальше двигаться в этом направлении. И наши партнеры очень помогают в гуманитарной работе тоже. Один из таких примеров вы видите на видео — робот, который используется для гуманитарного разминирования и других гуммиссий. Кстати, "песик" помимо прочего, невероятно игривый", - написал министр.
На видео можно увидеть, что робот ведет себя как настоящее животное.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Резников отметил, что война, которую Путин устроил, показала необходимость использования современных технологий на фронте, Украина здесь не отстает, а украинцы невероятно талантливы и каждый помогает войску как может.
Напомним, в правительстве Украины открывают специальный счет, на котором будут собирать средства на гуманитарное разминирование.
Российская агрессия против Украины привела к большому количеству заминированных территорий. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.