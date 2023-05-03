Резніков "поспілкувався" із псом-роботом, який допомагає розміновувати (ВІДЕО)

Міністр оборони продемонстрував робота, який використовується для гуманітарного розмінування.

Про це Олексій Резніков написав у Facebook.

"Важливими є не тільки бойові завдання. Рятувальні операції, гуманітарне розмінування — це все вбереже життя українців. І ми повинні й далі рухатися в цьому напрямку. І наші партнери дуже допомагають в гуманітарній роботі теж. Один з таких прикладів ви бачите на відео — робот, який використовується для гуманітарного розмінування та інших гуммісій. До речі, «песик» окрім іншого, неймовірно грайливий", - написав міністр.

На відео можна побачити, що робот поводить себе як справжня тварина.

Відео: Facebook Олексія Резнікова

Резніков зазначив, що війна, яку Путін влаштував, показала необхідність використання сучасних технологій на фронті, Україна тут не відстає, а українці неймовірно талановиті і кожен допомагає війську як може.

Нагадаємо, в уряді України відкривають спеціальний рахунок, на якому збиратимуть кошти на гуманітарне розмінування.

Російська агресія проти України призвела до великої кількості замінованих територій. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Україні знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.