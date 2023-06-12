Росіяни активізували обстріли енергооб’єктів: у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

Російські окупанти активізували обстріли енергооб’єктів у прифронтових областях. Крім того, через підрив дамби Каховської ГЕС без світла залишаються 22 населених пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Так, у Запорізькій області ракетно-бомбовим ударом зруйновано адміністративну будівлю одного з енергетичних об’єктів, пошкоджено автотранспорт.

Водночас через інтенсивні обстріли, зокрема із застосуванням ударних дронів, пошкоджено лінії електропередачі у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій областях.

Крім того, через підрив дамби Каховської ГЕС у Херсоні залишаються знеструмленими понад 15 тисяч споживачів. У деокупованій частині області через підтоплення - без світла 8 населених пунктів. На Миколаївщині - залишаються знеструмленими 13 населених пунктів.

"Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно почне відходити вода. Зокрема, буде обстежено підтоплену насосну станцію Херсонської ТЕЦ. Попередньо, здійснити повну оцінку збитків можна буде через два тижні після відходу води", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гідроелектростанції Дніпровська ГЕС - 1 та Дніпровська ГЕС - 2 працюють з обмеженнями через зниження рівня води. Всі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду працюють планово.

Експерти Укргідроенерго та Міненерго працюють над проєктом перекриття Каховського водосховища, який можна буде реалізувати після деокупації територій.

Крім того, через негоду фіксувалися знеструмлення у Львівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Більшість споживачів заживлено.

"Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 7760 МВт*год. Експорт відсутній", - додали в Міненерго.

У ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Нагадаємо, станом на 11 червня у Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі і тепер становить близько 77,78 км кв.