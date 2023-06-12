Аварійна допомога. Україна прийняла надлишки електроенергії з Польщі

Україна в неділю, 11 червня, надала аварійну допомогу польській енергосистемі, прийнявши надлишки електроенергії. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Ми прийняли надлишки електроенергії, яка мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт·год", – ідеться в повідомленні.

Як поінформували в "Укренерго", йдеться не про комерційний імпорт, а саме один із видів аварійної допомоги. Польща у денні години мала надлишок електроенергії, тому запросила у країн-сусідів допомоги у споживанні. Таким чином в Україну надійшов додатковий обсяг електроенергії.

"Такі умови договору Україна має лише з Польщею", – додали в компанії.

Що стосується нинішнього обміну електроенергією з Європейським Союзом, то Україна має запланований імпорт зі Словаччини потужністю 90-170 МВт переважно в денні години. При цьому експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.