Кудрицкий рассказал, какой будет ситуация с электроэнергией летом

Этим летом ситуация с электроэнергией в Украине будет сложной и напряженной, однако энергетики будут делать все необходимое, чтобы не допустить веерных отключений и блекаутов. Отключения света летом возможны, но они не будут связаны с дефицитом электроэнергии.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, те отключения потребителей, которые были зимой – это последний шаг по приоритетности. Его энергетики будут использовать для стабилизации сетей только в крайнем случае, поскольку еще есть такие инструменты как импорт электроэнергии из Европы и запуск дополнительных генерирующих мощностей, использующих природный газ.

"Летом, традиционно, такие теплоэлектроцентрали используются мало, но мы можем включить дополнительную генерацию на газ, в случае необходимости. Поэтому я бы не говорил о неотвратимых отключениях или блекаутах", – сказал председатель правления "Укрэнерго".

Он подчеркнул, что с точки зрения баланса энергосистемы ситуация будет напряженной в течение лета, но энергетики будут применять все механизмы, чтобы не допускать массовых отключений.

"Наша цель - чтобы отключений из-за того, что в энергосистеме есть дефицит, не было. Конечно, отключения могут быть из-за повреждений в сетях, или как вчера, произошла более масштабная аварийная ситуация, которая была быстро устранена, - это отключение одновременно нескольких магистральных линий электропередачи", – рассказал он.

Также Кудрицкий отметил, что вчерашние аварийные отключения света не связаны с балансом и дефицитом электроэнергии.

Напомним, во вторник, 30 мая, из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. В результате без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях. Это самое большое количество одновременно обесточенных потребителей начиная с февраля.