Кудрицький розповів, якою буде ситуація з електроенергією влітку

Цього літа ситуація з електроенергією в Україні буде складною і напруженою, проте енергетики будуть робити все необхідне щоб не допустити віялових відключень і блекаутів. Відключення світла влітку можливі, але вони не будуть пов’язані з дефіцитом електроенергії.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, ті відключення споживачів, які були взимку - це останній крок за пріоритетністю. Його енергетики будуть вживати для стабілізації мереж лише в крайньому випадку, оскільки ще є такі інстументи як імпорт електроенергії з Європи та запуск додаткових генеруючих потужностей, які використовують природний газ.

"Влітку, традиційно, такі теплоелектроцентралі використовуються мало, але ми можемо включити додаткову генерацію на газу, якщо буде така потреба. Тому я би не говорив про невідворотні відключення чи блекаути", – сказав голова правління "Укренерго".

Він наголосив, що з точки зору балансу енергосистеми, ситуація буде напруженою протягом літа, але енергетики застосовуватимуть всі механізми, щоб не допускати масових відключень.

"Наша ціль – щоб відключень через те, що в енергосистемі є дефіцит, не було. Звичайно, що відключення можуть бути через пошкодження в мережах, або як вчора, сталася більш масштабна аварійна ситуація, яка була швидко усунена, - це відключення одночасно кількох магістральних ліній електропередачі", - розповів він.

Також кудрицький зазначив, що вчорашні аварійні відключення світла не пов’язані із балансом і дефіцитом електроенергії.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Внаслідок чого без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого.