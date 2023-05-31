Найбільше знеструмлення з лютого: у Міненерго назвали причину аварійних відключень 30 травня

У вівторок, 30 травня, через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Загалом без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

"Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що 30 травня масованих обстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру зафіксовано не було. Генерація повністю покривала потреби споживачів, відключення абонентів не планувалися.

Крім того, як повідомили у Міненерго, через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові.

Міністр енергетики Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію, щоб встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення.

Нагадаємо, 30 травня ДТЕК повідомляв, що з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі.

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