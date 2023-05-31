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- Энергетика
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Самое большое обесточивание с февраля: в Минэнерго назвали причину аварийных отключений 30 мая
Во вторник, 30 мая, из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. Это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Всего без света одновременно осталось почти 2 миллиона абонентов в 12 областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.
"Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда благодаря усилиям энергетиков, в частности атомщиков, удалось добавить генерации в систему и отменить графики отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве подчеркнули, что 30 мая массированных обстрелов и попаданий в энергетическую инфраструктуру зафиксировано не было. Генерация полностью покрывала потребности потребителей, отключения абонентов не планировались.
Кроме того, как сообщили в Минэнерго, из-за этой аварийной ситуации произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.
Министр энергетики Герман Галущенко поручил Государственной инспекции по энергетическому надзору немедленно создать комиссию, чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения.
Напомним, 30 мая ДТЭК сообщал, что с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре.
Фото: ua.depositphotos.com