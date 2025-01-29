Названы самые востребованные профессии на рынке труда в Украине

Ситуация на рынке труда остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее востребованными сейчас рабочие профессии.

Об этом сообщила глава Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Она отметила, что до войны на рынке была нехватка вакансий, сейчас – дефицит кадров.

"Сейчас время работника. Практически во всех видах экономической деятельности есть дефицит кадров, и мы ожидаем дальнейший рост конкуренции за работников: сохранение кадров, поиск новых. Наибольшие сложности с укомплектованием вакансий возникают в сфере транспорта, на строительстве, перерабатывающей промышленности", — подчеркнула Жовтяк.

По ее словам, сейчас остро стоит вопрос поиска квалифицированных работников, таких как: швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер колеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и т.д.

По мнению Жовтняка, Украина много лет не популяризировала рабочие профессии, которые годами считались непрестижными, низкооплачиваемыми, поэтому необходимо изменить стереотип восприятия профтехобразования.

"Это вызов не только для службы, но и для бизнеса, центральных и региональных органов власти. Я всегда и всюду говорю, что, в частности, со школы нужно начинать профориентацию. Постепенно изменения происходят. Путь труден, но имеем цель и задачи от работодателей — повысить престижность" рабочей профессии и обеспечить бизнес квалифицированными работниками", – подчеркнула директор Государственной службы занятости.

По ее словам, после окончания войны будет происходить процесс восстановления экономики и очень востребованными станут специалисты в сфере строительства и восстановления жилья, восстановления энергетической инфраструктуры, водо- и газоснабжения.

Также ожидается и стремительная потребность в работниках социальной сферы и здравоохранения.

Жовтяк отметила, что сейчас проще найти работу в больших городах – Львове, Киеве. В столице – треть всех вакансий. Также много предложений в Днепропетровской и Одесской областях. Труднее всего – на прифронтовых территориях.

Отметим, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.

О рынке труда в Украине

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны.

Добавим, что Сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивны. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

Заметим, что дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса. Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда требуется 4,5 миллиона дополнительных работников.