Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,01

EUR

46,99

+0,07

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,24

47,09

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инклюзивный рынок труда: правительство работает над новой Стратегией занятости

Минэкономика
Что подразумевает новая стратегия занятости. / Минэкономики

В Министерстве экономики представили ключевые направления новой Стратегии занятости. Целью документа является создание равных возможностей для всех, в частности, через карьерное консультирование, поддержку ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и содействие инклюзивному трудоустройству.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Как изменится рынок труда в Украине

Полномасштабная война существенно трансформировала украинский рынок труда, создав новые вызовы для трудоустройства. Все больше граждан сталкиваются с трудностями в поиске работы из-за потери здоровья, сложных жизненных обстоятельств или социальной уязвимости. Больше всего это касается ветеранов, людей с инвалидностью, женщин, лиц старшего возраста, внутренне перемещенных лиц и украинцев за границей, отмечают в пресс-службе.

По официальным данным, в Украине зарегистрировано около 4,65 млн ВПЛ, из которых почти 2 млн — трудоспособного возраста. Между тем за пределами страны находится более 6,9 млн. украинских граждан. На фоне этих вызовов Украина улучшает свои позиции в международных рейтингах: в 2024 году страна поднялась на 63 место в индексе гендерного равенства Всемирного экономического форума, что является прогрессом по сравнению с 2023 годом.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, полноценное экономическое восстановление Украины возможно только при условии активного участия всех социальных групп в рынке труда. С этой целью правительство работает над новой Стратегией занятости, которая предполагает создание равных возможностей, в частности, через переквалификацию, обучение, адаптацию рабочих мест и развитие инклюзивной среды. Инклюзивность, отмечает она, не опция, а необходимость для устойчивого роста экономики.

В ходе рабочей встречи участники обсудили ключевые препятствия, мешающие отдельным группам населения эффективно интегрироваться в рынок труда. Среди основных барьеров были названы:

  • непризнание боевого опыта ветеранов как профессиональной квалификации, что затрудняет их возвращение в мирную профессиональную деятельность;
  • низкий уровень трудоустройства среди людей с инвалидностью и отсутствие надлежащего доступа к адаптированной рабочей среде;
  • гендерное неравенство, в том числе существенный разрыв в зарплатах и профессиональную сегрегацию;
  • ограниченный доступ к жилью и мобильность для ВПЛ, что создает дополнительные трудности в поиске стабильной работы.

В ответ на эти вызовы были предложены ряд решений, которые могут способствовать улучшению ситуации:

  • развитие карьерного консультирования, программ стажировки и профессиональной переподготовки ;
  • стимулирование работодателей к созданию инклюзивных условий труда и привлечение к работе лиц из уязвимых категорий;
  • внедрение механизмов переквалификации для ветеранов еще во время службы;
  • поддержка интеграционных программ для внутренне перемещенных лиц, женщин, людей с инвалидностью и находящихся за рубежом украинцев.

Обсуждение стало частью более широкой работы над новой Стратегией занятости, которая стремится сделать рынок труда более доступным, равноправным и гибким к новым социальным реалиям.

Напомним, почти 1500 УБД и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения. Самые профессии и образовательные программы среди участников: психология, домедицинская подготовка, управление БПЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.

Автор:
Ольга Опенько