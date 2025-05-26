Инклюзивный рынок труда: правительство работает над новой Стратегией занятости

В Министерстве экономики представили ключевые направления новой Стратегии занятости. Целью документа является создание равных возможностей для всех, в частности, через карьерное консультирование, поддержку ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и содействие инклюзивному трудоустройству.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Как изменится рынок труда в Украине

Полномасштабная война существенно трансформировала украинский рынок труда, создав новые вызовы для трудоустройства. Все больше граждан сталкиваются с трудностями в поиске работы из-за потери здоровья, сложных жизненных обстоятельств или социальной уязвимости. Больше всего это касается ветеранов, людей с инвалидностью, женщин, лиц старшего возраста, внутренне перемещенных лиц и украинцев за границей, отмечают в пресс-службе.

По официальным данным, в Украине зарегистрировано около 4,65 млн ВПЛ, из которых почти 2 млн — трудоспособного возраста. Между тем за пределами страны находится более 6,9 млн. украинских граждан. На фоне этих вызовов Украина улучшает свои позиции в международных рейтингах: в 2024 году страна поднялась на 63 место в индексе гендерного равенства Всемирного экономического форума, что является прогрессом по сравнению с 2023 годом.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, полноценное экономическое восстановление Украины возможно только при условии активного участия всех социальных групп в рынке труда. С этой целью правительство работает над новой Стратегией занятости, которая предполагает создание равных возможностей, в частности, через переквалификацию, обучение, адаптацию рабочих мест и развитие инклюзивной среды. Инклюзивность, отмечает она, не опция, а необходимость для устойчивого роста экономики.

В ходе рабочей встречи участники обсудили ключевые препятствия, мешающие отдельным группам населения эффективно интегрироваться в рынок труда. Среди основных барьеров были названы:

непризнание боевого опыта ветеранов как профессиональной квалификации, что затрудняет их возвращение в мирную профессиональную деятельность;

как профессиональной квалификации, что затрудняет их возвращение в мирную профессиональную деятельность; низкий уровень трудоустройства среди людей с инвалидностью и отсутствие надлежащего доступа к адаптированной рабочей среде;

и отсутствие надлежащего доступа к адаптированной рабочей среде; гендерное неравенство , в том числе существенный разрыв в зарплатах и профессиональную сегрегацию;

, в том числе существенный разрыв в зарплатах и профессиональную сегрегацию; ограниченный доступ к жилью и мобильность для ВПЛ, что создает дополнительные трудности в поиске стабильной работы.

В ответ на эти вызовы были предложены ряд решений, которые могут способствовать улучшению ситуации:

развитие карьерного консультирования, программ стажировки и профессиональной переподготовки ;

; стимулирование работодателей к созданию инклюзивных условий труда и привлечение к работе лиц из уязвимых категорий;

к созданию инклюзивных условий труда и привлечение к работе лиц из уязвимых категорий; внедрение механизмов переквалификации для ветеранов еще во время службы;

еще во время службы; поддержка интеграционных программ для внутренне перемещенных лиц, женщин, людей с инвалидностью и находящихся за рубежом украинцев.

Обсуждение стало частью более широкой работы над новой Стратегией занятости, которая стремится сделать рынок труда более доступным, равноправным и гибким к новым социальным реалиям.

Напомним, почти 1500 УБД и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения. Самые профессии и образовательные программы среди участников: психология, домедицинская подготовка, управление БПЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.