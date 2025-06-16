"Армія відновлення": від початку року вже понад 65 тисяч безробітних отримали направлення на роботу

З початку року в межах проєкту "Армія відновлення" було видано понад 65 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На оплату їхньої праці спрямовано 631 мільйон гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Учасників проєкту залучають до виконання різноманітних завдань: вони допомагають людям, які постраждали від війни, беруть участь у відновленні важливої інфраструктури, а також у будівництві оборонних споруд для потреб ЗСУ.

Кожена область реалізує програму відповідно до свого плану. Варто зазначити, що для багатьох українців це не просто короткострокова зайнятість — це можливість отримати нові практичні навички та досвід у різних сферах.

Служба зайнятості пропонує вакансії у рамках держпроєкту тим, хто перебуває на обліку. Оплата праці становить до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Найактивнішими регіонами у видачі таких направлень стали:

Харківська область — 39 тисяч направлень;

Донецька область — 31 тисяча направлень;

Київська область — 30 тисяч направлень.

Як зазначили у Службі зайнятості, ініціатива допомагає відновлювати країну, створюючи можливості для безробітних та внутрішньо переміщених осіб. Учасники проєкту повертаються до активного життя й підтримують свої громади, зміцнюючи країну в умовах війни.

Нагадаємо, на кінець травня у межах проєкту "Армія відновлення" було видано 58 тисяч направлень на роботу для тимчасово безробітних українців та незайнятих ВПО. На оплату їхньої праці спрямовано 539 мільйонів гривень.