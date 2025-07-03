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Донетчина получила 3,6 млрд грн на восстановление с начала года – Шмыгаль
По оценкам Всемирного банка, Донецкая область является наиболее пострадавшим регионом из-за войны войны. Потребность в восстановлении составляет почти 78 млрд долларов. С начала года правительство выделило 3,6 млрд грн на проекты быстрого восстановления и развития региона.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Сегодня, 3 июля, в рамках рабочей поездки в Донецкую область, глава Кабмина провел совещание по актуальным вопросам региона : фортификации, потребности военных, обеспечение прифронтовых больниц и восстановление жилья.
Премьер заявил, что будет упрощена процедура обследования имущества на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий и временно оккупированных территориях.
"Что касается компенсации за жилье на оккупированных территориях — подали соответствующие изменения в Верховную Раду. Ожидаем в Риме подписать соглашения, которые дадут необходимый финансовый ресурс. В первую очередь, для компенсации за утраченное жилье военным и их семьям, лицам с инвалидностью, многодетным семьям и другим уязвимым группам", — сообщил Шмыгаль.
По его словам, за время войны заведениям здравоохранения Донецкой области было поставлено медицинское оборудование на сумму более 110 млн. грн.
Напомним, в 2025 году правительство планирует направить почти 6,3 миллиарда гривен на все проекты восстановления Херсонской области.