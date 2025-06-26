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Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области

Посад-Покровское в 2025 году
В Херсонской области начато строительство более 170 домов

Село Посад-Покровское на Херсонщине, которое испытало значительные разрушения из-за российской агрессии, стало пилотной площадкой для правительственного проекта комплексного восстановления. В этом году на его реализацию предусмотрено более 2,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Восстановление Посад-Покровского в Херсонской области

Село Посад-Покровское, одно из наиболее пострадавших от российской агрессии населенных пунктов Херсонщины, стало пилотным в реализации правительственного экспериментального проекта по комплексному восстановлению.

В 2025 году на восстановление села предусмотрено более 2,2 млрд грн. В настоящее время уже начато строительство 173 новых частных домов и капитальный ремонт еще 56. Ведутся масштабные работы по модернизации инженерной инфраструктуры: проложены десятки километров трубопроводов, смонтировано более 500 водяных колодцев, идет подготовка к запуску системы газоснабжения.

Отдельное внимание уделено социальным объектам: начато строительство Центра безопасности и новой амбулатории.

Представители центральной и местной власти отметили важность эффективного использования бюджетных средств и быстрое возвращение жителей к привычной жизни.

Фото 2 — Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области
Фото 3 — Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области
Фото 4 — Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области
Фото 5 — Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области
Фото 6 — Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области
Фото 7 — Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области
Фото 8 — Правительство выделило 2,2 млрд грн на комплексное восстановление села в Херсонской области

Напомним, с начала полномасштабной войны в Киеве уже восстановили 25 многоквартирных домов, которые получили значительные повреждения в результате российских атак. Еще на семи объектах продолжаются ремонтные работы.

Автор:
Ольга Опенько