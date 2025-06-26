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Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині

Посад-Покровське у 2025 році
На Херсонщині розпочато будівництво понад 170 будинків

Село Посад-Покровське на Херсонщині, яке зазнало значних руйнувань через російську агресію, стало пілотним майданчиком для урядового проєкту комплексного відновлення. Цього року на його реалізацію передбачено понад 2,2 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відновлення Посад-Покровського на Херсонщині

Село Посад-Покровське, одне з найбільш постраждалих від російської агресії населених пунктів Херсонщини, стало пілотним у реалізації урядового експериментального проєкту з комплексного відновлення.

У 2025 році на відбудову села передбачено понад 2,2 млрд грн. Наразі вже розпочато будівництво 173 нових приватних будинків і капітальний ремонт ще 56. Ведуться масштабні роботи з модернізації інженерної інфраструктури: прокладено десятки кілометрів трубопроводів, змонтовано понад 500 водяних колодязів, триває підготовка до запуску системи газопостачання.

Окрему увагу приділено соціальним об’єктам: розпочато будівництво Центру безпеки, а також нової амбулаторії.

Представники центральної та місцевої влади наголосили на важливості ефективного використання бюджетних коштів і швидкому поверненню мешканців до звичного життя.

Фото 2 — Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині
Фото 3 — Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині
Фото 4 — Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині
Фото 5 — Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині
Фото 6 — Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині
Фото 7 — Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині
Фото 8 — Уряд виділив 2,2 млрд грн на комплексне відновлення села на Херсонщині

Нагадаємо, із початку повномасштабної війни в Києві вже відновили 25 багатоквартирних будинків, що зазнали значних ушкоджень унаслідок російських атак. Ще на семи об’єктах тривають ремонтні роботи.

Автор:
Ольга Опенько