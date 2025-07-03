Донеччина отримала 3,6 млрд грн на відновлення від початку року – Шмигаль

За оцінками Світового банку, Донеччина найбільш постраждалий регіон через війну. Потреба на відновлення складає майже 78 млрд доларів. Від початку року Уряд виділив 3,6 млрд грн на проєкти швидкої відбудови та розвитку Донецької області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Сьогодні, 3 липня, в рамках робочої поїздки на Донеччину, глава Кабміну провів нараду щодо актуальних питань регіону: фортифікації, потреби військових, забезпечення прифронтових лікарень та відновлення житла.

Прем’єр заявив, що буде спрощена процедура обстеження майна на територіях, які перебувають в зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

"Що стосується компенсації за житло на окупованих територіях — подали відповідні зміни до Верховної Ради. Очікуємо в Римі підписати угоди, які дадуть необхідний фінансовий ресурс. Насамперед, для компенсації за втрачене житло військовим та їхнім родинам, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям та іншим вразливим групам населення", — повідомив Шмигаль.

За його словами, за час війни закладам охорони здоров’я Донецької області було поставлено медичного обладнання на суму більше 110 млн грн.

Нагадаємо, у 2025 році уряд планує спрямувати майже 6,3 мільярда гривень на всі проєкти відновлення Херсонської області.