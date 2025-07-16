"Армія відновлення": від початку року безробітні отримали 73 тисячі направлень на роботу

З початку року в межах урядового проєкту "Армія відновлення" було видано понад 73 тисячі направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На оплату їхньої праці спрямовано 671 мільйон гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості.

За даними служби, учасники проєкту залучені до виконання різноманітних завдань: вони допомагають людям, які постраждали від війни, беруть участь у відновленні важливої інфраструктури, а також у будівництві оборонних споруд для потреб Збройних сил України. При цьому кожен регіон реалізує програму відповідно до свого плану, погодженого з місцевими військовими адміністраціями.

Оплата праці становить близько 12 тисяч гривень на місяць (до 1,5 мінімальних заробітних плат за повний місяць роботи).

Напрямки роботи

Найпоширенішими напрямами робіт є:

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг ВПО;

допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;

облаштування блокпостів і фортифікацій; будівництво захисних споруд;

укріплення дамб, тощо.

У яких регіонах направлень видано найбільше?

Суспільно корисні роботи вже активно проходять у 19 регіонах України. Найактивніші серед них — справжні лідери відновлення:

Харківська область — 40 тисяч направлень;

Донецька область — 32 тисяч направлень;

Київська область — 31 тисяч направлень.

Що таке "Армія відновлення"?

"Армія відновлення" — це не просто проєкт, а потужний рух, який допомагає людям і країні вистояти в складні часи. Він сприяє відбудові інфраструктури, створює робочі місця для безробітних та внутрішньо переміщених осіб. Сприяє економічному відновленню країни.

Нагадаємо, за оцінками Світового банку, Донеччина найбільш постраждалий регіон через війну. Потреба на відновлення складає майже 78 млрд доларів. Від початку року Уряд виділив 3,6 млрд грн на проєкти швидкої відбудови та розвитку Донецької області.