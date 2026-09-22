Рух Південним мостом частково обмежать на три доби: що відомо

У Києві з 22 до 25 вересня частково обмежать рух Південним мостом. Обмеження діятимуть на естакаді в напрямку Корчуватого.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Південний міст частково перекриють

Обмеження діятимуть із 14:00 22 вересня до 7:00 25 вересня. Ремонт проводитимуть на естакаді у напрямку Корчуватого - під час руху з лівого на правий берег Дніпра.

Роботи виконуватимуть у другій смузі руху. На період ремонту автомобілі зможуть проїжджати крайньою лівою смугою.

У "Київавтошляхмісті" закликали водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепросили за можливі незручності.

Нагадаємо, у Києві частково обмежували рух мостом Патона. На ділянці в напрямку з лівого на правий берег Дніпра ремонтували другу смугу.