Движение по Южному мосту частично ограничат на трое суток: что известно

В Киеве с 22 по 25 сентября частично ограничат движение по Южному мосту. Ограничения будут действовать на эстакаде в направлении Корчеватого.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Южный мост частично перекроют

Ограничения будут действовать с 14:00 22 сентября до 7:00 25 сентября. Ремонт будут проводить на эстакаде в направлении Корчеватого - при движении с левого на правый берег Днепра.

Работы будут выполняться во второй полосе движения. На период ремонта автомобили смогут проезжать по крайней левой полосе.

В "Киевавтодоргороде" призвали водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извинились за возможные неудобства.

Напомним, в Киеве частично ограничивали движение по мосту Патона. На участке по направлению с левого на правый берег Днепра ремонтировали вторую полосу.