Північний міст у Києві частково перекриють через ремонт: обмеження руху

У Києві з 2 по 6 липня частково обмежать рух Північним мостом через проведення ремонтних робіт.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Як зміниться рух у Києві з 2 по 6 липня

Як зазначається, з 10:00 2 липня до 07:00 6 липня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. На цей період рух транспорту буде організовано першою (крайньою правою) та другою смугами.

Окремо проводитимуть роботи з оновлення асфальтобетонного покриття в напрямку станції метро "Почайна". У цьому випадку рух транспорту здійснюватиметься першою (крайньою правою), другою та третьою смугами.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту.