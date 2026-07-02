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Північний міст у Києві частково перекриють через ремонт: обмеження руху

Північний міст частково закривають на ремонт
Північний міст частково закривають на ремонт/mistokyia

У Києві з 2 по 6 липня частково обмежать рух Північним мостом через проведення ремонтних робіт.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Як зміниться рух у Києві з 2 по 6 липня

Як зазначається, з 10:00 2 липня до 07:00 6 липня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. На цей період рух транспорту буде організовано першою (крайньою правою) та другою смугами.

Окремо проводитимуть роботи з оновлення асфальтобетонного покриття в напрямку станції метро "Почайна". У цьому випадку рух транспорту здійснюватиметься першою (крайньою правою), другою та третьою смугами.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Фото 2 — Північний міст у Києві частково перекриють через ремонт: обмеження руху

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту

Автор:
Ольга Опенько