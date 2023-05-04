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Рынок новых грузовиков в Украине растет: ТОП марок за апрель
В апреле 2023 года на украинском рынке новых грузовых и специальных автомобилей было реализовано 931 машину. Этот показатель стал лучшим за последние 13 месяцев. Об этом сообщает "Укравтопром".
По сравнению с апрелем 2022 года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а по отношению к марту 2023 года – на 16%.
Больше всего регистраций коммерческих автомобилей в апреле имели следующие марки:
- Renault – 289 единиц;
- Mercedes-Benz – 69 единиц;
- Citroen – 64 единицы;
- Peugeot – 62 единицы;
- Volkswagen – 61 единица.
В целом с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнился на 3167 новых машин. Это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Подписывайтесь на наш YouTube канал