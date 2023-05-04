Рынок новых грузовиков в Украине растет: ТОП марок за апрель

В апреле 2023 года на украинском рынке новых грузовых и специальных автомобилей было реализовано 931 машину. Этот показатель стал лучшим за последние 13 месяцев. Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с апрелем 2022 года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а по отношению к марту 2023 года – на 16%.

Больше всего регистраций коммерческих автомобилей в апреле имели следующие марки:

Renault – 289 единиц;

Mercedes-Benz – 69 единиц;

Citroen – 64 единицы;

Peugeot – 62 единицы;

Volkswagen – 61 единица.

В целом с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнился на 3167 новых машин. Это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.