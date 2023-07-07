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В июне украинцы приобрели самое большое за последние 10 месяцев количество подержанных авто: ТОП-10 марок
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с маем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились почти на 13%.
"К тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев", - подчеркивают в "Укравтопроме".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 43%.
Дальше идут:
- Дизельные – 35%;
- Электромобили – 14%;
- Авто с ГБО – 5%;
- Гибриды – 3%.
Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
VOLKSWAGEN Golf – 1461 ед.;
RENAULT Megane – 1238 ед.;
SKODA Octavia – 880 ед.;
VOLKSWAGEN Passat – 716 ед.;
NISSAN Leaf – 514 ед.;
FORD Focus – 407 ед.;
NISSAN Qashqai – 384 ед.;
VOLKSWAGEN Touran – 380 ед.;
VOLKSWAGEN Tiguan – 304 ед;
AUDI A4 - 292 ед;
При этом средний возраст подержанных машин, в июне перешедших на украинские номера, составляет 10,5 лет.
"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период", - отметили в "Укравтопроме" .
Напомним, за июнь в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше чем в прошлом. Бестселлером месяца на украинском рынке остается компактный кроссовер RENAULT Duster.