Tesla запустила функцію зарядки авто від сонця: її можна налаштувати зі смартфона

Компанія Tesla офіційно запустила нову функцію Charge on Solar, яка дозволяє власникам електромобілів заряджати свої авто сонячним світлом. Про це пише Electrek.

Спершу цю можливість помітили в оновленні мобільного додатку Tesla на початку цього року, але тепер автовиробник офіційно запустив зарядку від сонячної енергії. Зараз вона доступна жителям США та Канади, які є власниками автомобілів Model S, Model 3, Model X чи Model Y та системи Powerwall.

Так виглядає функція Charge on Solar. Фото: Tesla

"Завдяки Charge on Solar ваш автомобіль Tesla може заряджатися, використовуючи лише надлишок сонячної енергії, виробленої вашою сонячною системою Tesla. Використання надлишку енергії для зарядки вашого електромобіля максимізує цінність сонячної системи вашого будинку", – описали функцію в компанії.

Зазначається, що в додатку Tesla можна встановити ліміти для Charge on Solar. Після того, як рівень заряду автомобіля перевищить повзунок із сонцем, автомобіль самостійно переключиться на зарядку лише від надлишку сонячної енергії.

Налаштування лімітів для Charge on Solar. Фото: Tesla

Також передбачено функцію планування, яка припиняє зарядку від сонця через певний час, якщо власник знає, що споживання енергії збільшиться.

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