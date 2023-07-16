Tesla починає виробництво Cybertruck

Автовиробник Tesla виготовила перший пікап Cybertruck на заводі в Остіні (штат Техас). Тобто компанія розпочала виробництво авто після двох років затримок.

Про це Tesla повідомила в Twitter.

Під час презентації Cybertruck у 2019 році компанія заявила, що електричний пікап вийде на ринок до кінця 2021 року. З того часу компанія відтермінувала початок виробництва, а у 2022 році назвала дефіцит компонентів причиною перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.

Tesla планує наростити виробництво Cybertrucks до одного мільйона на рік, але буде орієнтуватися на попит. Проте уже у березні 2021 року стало відомо, що Tesla отримала більше мільйона замовлень на Cybertruck.

"Запуск Cybertruck зробить Tesla учасником в одному з найприбутковіших сегментів ринку США та дозволить стати конкурентом електричних пікапів від Ford Motor та Rivian Automotive, обидві з яких випустили моделі в поки що обмеженій кількості", — прокоментували аналітики Reuters.