Tesla начинает производство Cybertruck

Автопроизводитель Tesla изготовила первый пикап Cybertruck на заводе в Остине (штат Техас). То есть компания приступила к производству авто после двух лет задержек.

Об этом Tesla сообщила в Twitter.

В ходе презентации Cybertruck в 2019 году компания заявила, что электрический пикап выйдет на рынок к концу 2021 года. С того времени компания отсрочила начало производства, а в 2022 году назвала дефицит компонентов причиной переноса запуска Cybertruck на 2023 год.

Tesla планирует нарастить производство Cybertrucks до одного миллиона в год, но будет ориентироваться на спрос. Однако уже в марте 2021 стало известно, что Tesla получила более миллиона заказов на Cybertruck.

"Запуск Cybertruck сделает Tesla участником в одном из самых прибыльных сегментов рынка США и позволит стать конкурентом электрических пикапов от Ford Motor и Rivian Automotive, оба из которых выпустили модели в пока ограниченном количестве", - прокомментировали аналитики Reuters.