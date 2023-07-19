Tesla запустила функцию зарядки авто от солнца: ее можно настроить со смартфона

Компания Tesla официально запустила новую функцию Charge on Solar, позволяющую владельцам электромобилей заряжать свои авто солнечным светом. Об этом пишет Electrek.

Сначала эта возможность была замечена в обновлении мобильного приложения Tesla в начале этого года, но теперь автопроизводитель официально запустил зарядку от солнечной энергии. Сейчас она доступна жителям США и Канады, которые являются владельцами автомобилей Model S, Model 3, Model X или Model Y и системы Powerwall.

Так выглядит функция Charge on Solar. Фото: Tesla

"Благодаря Charge on Solar ваш автомобиль Tesla может заряжаться, используя только избыток солнечной энергии, произведенной вашей солнечной системой Tesla. Использование излишка энергии для зарядки вашего электромобиля максимизирует ценность солнечной системы вашего дома", – описали функцию в компании.

Отмечается, что в приложении Tesla можно установить лимиты Charge on Solar. После того, как уровень заряда автомобиля превысит ползунок с солнцем, автомобиль самостоятельно переключится на зарядку только от избытка солнечной энергии.

Настройка лимитов для Charge on Solar. Фото: Tesla

Также предусмотрена функция планирования, которая прекращает зарядку от солнца через определенное время, если владелец знает, что потребление энергии увеличится.

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