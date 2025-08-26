Запланована подія 2

"Национальный ChatGPT": стало известно, кто будет координировать разработку украинской LLM

искусственный интеллект
Минцифры и "Киевстар" разрабатывают украинскую LLM / Freepik

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с мобильным оператором “Киевстар” продолжают работу над первой национальной украинской большой языковой моделью (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве подчеркивают, что для разработки эффективной модели для украинцев привлечены эксперты в сфере ИИ и создана рабочая группа.

Чем будут заниматься команды экспертов:

  • будут формировать стандарты для разработки украинской LLM по четырем направлениям — техническим, этическим, культурно-историческим и языковедческим;
  • будут следить за соблюдением стандартов;
  • будут определять вид разработки LLM вместе с Минцифрой и Киевстаром.

Кто возглавил направления рабочей группы:

  • Научно-техническийАлексей Молчановский, руководитель Офиса по инновациям УКУ, преподаватель факультета прикладных наук УКУ, председатель Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре;
  • Этико-правовойЕлена Андриенко, Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, член Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре;
  • Культурно-исторический - Александр Алферов, председатель Украинского института национальной памяти;
  • Языковедческий - Юлия Чернобров, председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
В Минцифре сообщают, что дальше руководители направлений сформируют экспертные команды

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором "Киевстар", чтобы вместе разработать первую национальную украинскую крупную языковую модель (LLM).

LLM станет фундаментом для новых ШИ-продуктов и стартапов внутри страны, а также будет способствовать притоку инвестиций и росту экономики.

Первую версию модели планируется представить до конца 2025 года.

"Киевстар" станет операционным исполнителем, который будет заниматься разработкой модели и полностью профинансирует ее.

Автор:
Светлана Манько