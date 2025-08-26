- Категория
"Национальный ChatGPT": стало известно, кто будет координировать разработку украинской LLM
Министерство цифровой трансформации Украины вместе с мобильным оператором “Киевстар” продолжают работу над первой национальной украинской большой языковой моделью (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В ведомстве подчеркивают, что для разработки эффективной модели для украинцев привлечены эксперты в сфере ИИ и создана рабочая группа.
Чем будут заниматься команды экспертов:
- будут формировать стандарты для разработки украинской LLM по четырем направлениям — техническим, этическим, культурно-историческим и языковедческим;
- будут следить за соблюдением стандартов;
- будут определять вид разработки LLM вместе с Минцифрой и Киевстаром.
Кто возглавил направления рабочей группы:
- Научно-технический – Алексей Молчановский, руководитель Офиса по инновациям УКУ, преподаватель факультета прикладных наук УКУ, председатель Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре;
- Этико-правовой — Елена Андриенко, Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, член Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре;
- Культурно-исторический - Александр Алферов, председатель Украинского института национальной памяти;
- Языковедческий - Юлия Чернобров, председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
В Минцифре сообщают, что дальше руководители направлений сформируют экспертные команды
