"Национальный ChatGPT": стало известно, кто будет координировать разработку украинской LLM

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с мобильным оператором “Киевстар” продолжают работу над первой национальной украинской большой языковой моделью (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве подчеркивают, что для разработки эффективной модели для украинцев привлечены эксперты в сфере ИИ и создана рабочая группа.

Чем будут заниматься команды экспертов:

будут формировать стандарты для разработки украинской LLM по четырем направлениям — техническим, этическим, культурно-историческим и языковедческим;

будут следить за соблюдением стандартов;

будут определять вид разработки LLM вместе с Минцифрой и Киевстаром.

Кто возглавил направления рабочей группы:

Научно-технический – Алексей Молчановский , руководитель Офиса по инновациям УКУ, преподаватель факультета прикладных наук УКУ, председатель Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре;

– , руководитель Офиса по инновациям УКУ, преподаватель факультета прикладных наук УКУ, председатель Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре; Этико-правовой — Елена Андриенко , Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, член Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре;

— , Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, член Экспертно-консультационного комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре; Культурно-исторический - Александр Алферов , председатель Украинского института национальной памяти;

- , председатель Украинского института национальной памяти; Языковедческий - Юлия Чернобров, председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

В Минцифре сообщают, что дальше руководители направлений сформируют экспертные команды

Минцифры и "Киевстар" разрабатывают украинскую LLM

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором "Киевстар", чтобы вместе разработать первую национальную украинскую крупную языковую модель (LLM).

LLM станет фундаментом для новых ШИ-продуктов и стартапов внутри страны, а также будет способствовать притоку инвестиций и росту экономики.

Первую версию модели планируется представить до конца 2025 года.

"Киевстар" станет операционным исполнителем, который будет заниматься разработкой модели и полностью профинансирует ее.