"Національний ChatGPT": стало відомо, хто координуватиме розробку української LLM
Міністерство цифрової трансформації України разом з мобільним оператором “Київстар” продовжують роботу над першою національною українською великою мовною моделлю (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
У відомстві наголошують, що для розробки найефективнішої моделі для українців залучені експерти у сфері ШІ та створена робоча група.
Чим займатимуться команди експертів:
- формуватимуть стандарти для розробки української LLM за чотирма напрямами — технічним, етичним, культурно-історичним і мовознавчим;
- стежитимуть за дотриманням стандартів;
- визначатимуть візію розробки LLM разом з Мінцифрою та Київстаром.
Хто очолив напрями робочої групи:
- Науково-технічний — Олексій Молчановський, керівник Офісу з інновацій УКУ, викладач факультету прикладних наук УКУ, голова Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі;
- Етико-правовий — Олена Андрієнко, Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, членкиня Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі;
- Культурно-історичний — Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті;
- Мовознавчий — Юлія Чернобров, голова Національної комісії зі стандартів державної мови.
У Мінцифри повідомляють, що далі керівники напрямів сформують експертні команди
