"Національний ChatGPT": стало відомо, хто координуватиме розробку української LLM

Міністерство цифрової трансформації України разом з мобільним оператором “Київстар” продовжують роботу над першою національною українською великою мовною моделлю (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

У відомстві наголошують, що для розробки найефективнішої моделі для українців залучені експерти у сфері ШІ та створена робоча група.

Чим займатимуться команди експертів:

формуватимуть стандарти для розробки української LLM за чотирма напрямами — технічним, етичним, культурно-історичним і мовознавчим;

стежитимуть за дотриманням стандартів;

визначатимуть візію розробки LLM разом з Мінцифрою та Київстаром.

Хто очолив напрями робочої групи:

Науково-технічний — Олексій Молчановський , керівник Офісу з інновацій УКУ, викладач факультету прикладних наук УКУ, голова Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі;

— , керівник Офісу з інновацій УКУ, викладач факультету прикладних наук УКУ, голова Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі; Етико-правовий — Олена Андрієнко , Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, членкиня Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі;

— , Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, членкиня Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі; Культурно-історичний — Олександр Алфьоров , голова Українського інституту національної пам’яті;

— , голова Українського інституту національної пам’яті; Мовознавчий — Юлія Чернобров, голова Національної комісії зі стандартів державної мови.

У Мінцифри повідомляють, що далі керівники напрямів сформують експертні команди

Мінцифри та "Київстар" розробляють українську LLM

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором "Київстар", щоб разом розробити першу національну українську велику мовну модель (LLM).

LLM стане фундаментом для нових ШІ-продуктів та стартапів всередині країни, а також сприятиме притоку інвестицій та зростанню економіки.

Першу версію моделі планують представити до кінця 2025 року.

"Київстар" стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її.