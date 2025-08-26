Запланована подія 2

"Національний ChatGPT": стало відомо, хто координуватиме розробку української LLM

штучний інтелект
Мінцифри та "Київстар" розробляють українську LLM / Freepik

Міністерство цифрової трансформації України разом з мобільним оператором “Київстар” продовжують роботу над першою національною українською великою мовною моделлю (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

У відомстві наголошують, що для розробки найефективнішої моделі для українців залучені експерти у сфері ШІ та створена робоча група.

Чим займатимуться команди експертів:

  • формуватимуть стандарти для розробки української LLM за чотирма напрямами — технічним, етичним, культурно-історичним і мовознавчим;
  • стежитимуть за дотриманням стандартів;
  • визначатимуть візію розробки LLM разом з Мінцифрою та Київстаром.

Хто очолив напрями робочої групи:

  • Науково-технічний Олексій Молчановський, керівник Офісу з інновацій УКУ, викладач факультету прикладних наук УКУ, голова Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі;
  • Етико-правовий Олена Андрієнко, Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, членкиня Експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі;
  • Культурно-історичнийОлександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті;
  •  МовознавчийЮлія Чернобров, голова Національної комісії зі стандартів державної мови.
Фото 2 — "Національний ChatGPT": стало відомо, хто координуватиме розробку української LLM

У Мінцифри повідомляють, що далі керівники напрямів сформують експертні команди

Мінцифри та "Київстар" розробляють українську LLM

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором "Київстар", щоб разом розробити першу національну українську велику мовну модель (LLM).

LLM стане фундаментом для нових ШІ-продуктів та стартапів всередині країни, а також сприятиме притоку інвестицій та зростанню економіки. 

Першу версію моделі планують представити до кінця 2025 року.

 "Київстар" стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її. 

Автор:
Світлана Манько