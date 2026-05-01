Rozetka отримала 25 млн євро кредиту від ЄБРР: куди підуть гроші

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив кредит у розмірі 25 млн євро для групи Rozetka, який спрямують на розвиток бізнесу в Україні та Польщі, а також на поповнення оборотного капіталу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ЄБРР.

Кредит ЄБРР для Rozetka

Із цієї суми 20 млн євро призначено для української компанії Розетка.уа, ще 5 млн євро - для польського підрозділу Rozetka EU LLC.

Близько 10 млн євро планується спрямувати на фінансування оборотного капіталу українських і польських операцій групи. Ще до 15 млн євро можуть бути використані як на поповнення оборотного капіталу, так і на потенційні інвестиції в розвиток бізнесу в обох країнах.

Проєкт отримає часткове покриття ризиків перших збитків від Європейського Союзу в межах інвестиційної програми для України (UIF), яка підтримує «зелені» інвестиції та сприяє відновленню економіки під час війни.

ЄБРР також зазначає, що реалізація проєкту сприятиме реінтеграції ветеранів та інших вразливих груп населення. Окремо передбачено екологічний компонент фінансування, зокрема закупівлю енергоефективної побутової техніки.

Кредит забезпечить групі Rozetka довший фінансовий ресурс, недоступний на місцевому ринку, підтримає розвиток її польського напряму на ранньому етапі та допоможе посилити HR-політики, розвиток навичок і участь жінок у компанії.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

За даними YouControl, компанії корпоративної групи Rozetka у січні–вересні 2025 року отримали сукупний виторг у розмірі 30,2 млрд грн. Це становить 76% загальної виручки десяти найбільших онлайн-ритейлерів.