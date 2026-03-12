Запланована подія 2

Більшість клієнтів – поляки: співзасновник Rozetka розповів про масштаби продажів у Польщі

Rozetka
Rozetka офіційно працює в Польщі з березня 2023 року. Фото: ucsc.org.ua

Український маркетплейс Rozetka офіційно працює в Польщі з березня 2023 року. Компанія запустила окрему онлайн-платформу, орієнтовану на місцевий ринок, де представлені популярні категорії товарів: від електроніки та побутової техніки до одягу та дитячих товарів. Наразі масштаби продажів  на польському ринку вже перевищують сотні мільйонів євро на рік.

Як пише Delo.ua, про це розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін в інтерв'ю "Економічній правді".

 За його словами, коли компанія виходила на польський ринок, основну ставку робили на українську діаспору.

"Спочатку ми робили ставку на українців, які приїхали до Польщі і знають, що таке Rozetka. У нас частка українців серед клієнтів більша, ніж частка українців у населенні Польщі. Але все одно абсолютна більшість наших клієнтів — поляки", - зауважив Чечоткін.

Він додав, що масштаби продажів у Польщі вже становлять сотні мільйонів євро на рік.

"Ми там стартап, займаємо маленьку частку ринку, тому повинні ще ретельніше працювати над ефективністю і якістю", - підкреслив співзасновник Rozetka.

Він зауважив, що поляки більш прискіпливі, у них більше повернень і вони значно чутливіші до ціни, ніж українці.

"Загалом мені здається, це хороший приклад для українських компаній: ми можемо бути успішними не тільки в Україні", - заявив Чечоткін.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Продажі на майданчиках Rozetka за останні чотири роки продемонстрували значне зростання. Зокрема, категорія "одяг" збільшилася на 42%, "товари для дому" – на 79%, а "продукти та напої" – на 279%. 

Автор:
Світлана Манько