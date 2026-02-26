Кількість продавців на Rozetka перевищила 50 000, а продажі напоїв і продуктів зросли майже вчетверо – Владислав Чечоткін

Продажі на майданчиках Rozetka за останні чотири роки продемонстрували значне зростання. Зокрема, категорія "одяг" збільшилася на 42%, "товари для дому" – на 79%, а "продукти та напої" – на 279%.

Про це Delo.ua повідомив співвласник компанії Владислав Чечоткін у коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

За його словами, компанія активно розвиває маркетплейс, щоб українці могли створювати власний бізнес, заробляти та підтримувати родини. Наразі Rozetka налічує понад 50 тисяч продавців, тоді як на Prom.ua – понад 200 тисяч.

"Ми, українці, впливаємо на розвиток у всьому світі. Наприклад, удари ворога по енергетичній інфраструктурі призвели до буму виробництва в Китаї товарів для енергонезалежності, і наш e-commerce став головним джерелом цих товарів для українців. Фактично, ми створили на них попит, і тепер вони продаються не лише у нас, а й в Європі", – розповів Чечоткін.

Він додав, що компанія інвестує у технологічний розвиток і активно впроваджує штучний інтелект, але робить це так, щоб технології доповнювали користувацький досвід, а не змінювали його кардинально.

"Уже запустили агреговані відгуки на частині товарів – це дозволяє клієнту швидко отримати загальне враження, не читаючи десятки коментарів. Також масштабуємо AI-агента, який розуміє, який товар переглядає клієнт, і може надати точну консультацію або підказати, якщо користувач не може чітко сформулювати свій запит", – зазначив Чечоткін.

Він також повідомив, що Rozetka розвиває власні фінансові сервіси: платіжну компанію RozetkaPay та банківську картку, власниками якої за три місяці стали понад 150 тисяч людей.

"Ми продовжуємо інвестувати в Україну – десятки мільйонів доларів щороку, розвивати тут наш бізнес. Віримо: у нас величезний потенціал", – підсумував підприємець.

Що відомо про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.