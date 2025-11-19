Запланована подія 2

RozetkaPay та Portmone отримали штрафи на понад 21 млн грн за порушення на ринку платежів

нбу
НБУ оштрафував дві небанківські установи / НБУ

Національний банк України наклав штрафи на ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" (Portmone Group) за порушення законодавства на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

ТОВ "ФК "ЕВО" RozetkaPay

У регуляторі зауважують, що планова перевірка ТОВ "ФК "ЕВО" була проведена в червні ‒ серпні 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулюють діяльність на платіжному ринку, а саме:

  • порушення у здійсненні касових операцій, 
  • неналежне ведення рахунків клієнтів, 
  • порушення вимог щодо захисту інформації, 
  • проблеми у процесі емісії та еквайрингу платіжних інструментів,
  • недоліки у договорах з клієнтами.

Компанію оштрафовано на 13,6 млн грн. ТОВ "ФК "ЕВО" зобов’язано сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня отримання рішення, а до 17 грудня усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

 ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay), частина групи компаній Rozetka-EVO, має ліцензію Нацбанку, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб. Платіжний сервіс, що працює в екосистемі Rozetka, забезпечує прийом платежів.

ТОВ "ФК МБК" (Portmone Group)

В НБУ повідомляють, що планова перевірка ТОВ "ФК МБК" пройшла в березні ‒ травні 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Розмір штрафу для компанії становить 7,8 млн грн.

ТОВ "ФК МБК" зобов’язано сплатити штраф протягом 14 календарних днів, а до 17 грудня усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

ТОВ "ФК МБК" з Portmone Group, яке на 100% належить Kaspi Pay LLC з Kaspi.kz (обидва – Казахстан), має ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків. 

Нагадаємо, НБУ оштрафував сім банків і чотири небанківські фінансові установи за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства у жовтні 2025 року. Загальна сума штрафів сягає сотень мільйонів гривень.

Автор:
Світлана Манько