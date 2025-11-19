Запланована подія 2

RozetkaPay и Portmone получили штрафы более чем на 21 млн грн за нарушение на рынке платежей

нбу
НБУ оштрафовал два небанковских учреждения / НБУ

Национальный банк Украины наложил штрафы на ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay) и ООО "ФК МБК" (Portmone Group) за нарушение законодательства на платежном рынке и законодательство о защите прав потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

ООО "ФК "ЭВО" RozetkaPay

В регуляторе отмечают, что плановая проверка ООО "ФК "ЭВО" была проведена в июне – августе 2025 года. По ее результатам выявлены нарушения требований законодательства, регулирующих деятельность на платежном рынке, а именно:

  • нарушения в совершении кассовых операций,
  • ненадлежащее ведение счетов клиентов,
  • нарушение требований по защите информации,
  • проблемы в процессе эмиссии и эквайринга платежных инструментов,
  • недочеты в договорах с клиентами.

Компания оштрафована на 13,6 млн грн. ООО "ФК "ЭВО" обязано уплатить штраф в течение 14 календарных дней со дня получения решения, а до 17 декабря устранить нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

ФК "ЭВО" (ТМ RozetkaPay), часть группы компаний Rozetka-EVO, имеет лицензию Нацбанка, позволяющую открывать счета для физических и юридических лиц. Платежный сервис, работающий в экосистеме Rozetka, обеспечивает прием платежей.

ООО "ФК МБК" (Portmone Group)

В НБУ сообщают, что плановая проверка ООО "ФК МБК" прошла в марте – мае 2025 года. По ее результатам выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Размер штрафа для компании составляет 7,8 млн. грн.

ООО "ФК МБК" обязано уплатить штраф в течение 14 календарных дней, а до 17 декабря устранить нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

ООО "ФК МБК" из Portmone Group, которое на 100% принадлежит Kaspi Pay LLC из Kaspi.kz (оба – Казахстан), имеет лицензию НБУ на перевод средств без открытия счетов.

Напомним, НБУ оштрафовал семь банков и четыре небанковских финансовых учреждения за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства в октябре 2025 года. Общая сумма штрафов составляет сотни миллионов гривен.

Автор:
Светлана Манько