Нацбанк объявил о штрафах более чем на 200 млн грн: какие банки и финкомпании среди нарушителей

Национальный банк оштрафовал семь банков и четыре небанковских финансовых учреждения за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства в октябре 2025 года. Общая сумма штрафов составляет сотни миллионов гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой НБУ.

Причиной применения мер влияния стало нарушение требований законодательства в сфере предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства.

В целом, банки оштрафованы более чем на 205 млн грн.

Штрафы для банков:

банк "Альянс" - на 83,475 млн грн: 67,575 млн. грн. за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга и 15,9 млн. грн. за другие нарушения;

МТБ Банк – на 78,157 млн: 75 млн грн за несоблюдение требований по проверке клиентов, риск-ориентированного подхода и управления рисками новых продуктов, а также 3,175 млн грн за нарушение валютного законодательства;

Универсал Банк – на 27,3 млн грн, в том числе за ненадлежащую проверку клиентов;

Укрсиббанк – на 11,5 млн: 11 млн грн за, в частности, несоблюдение требований проверки клиентов и 0,5 млн грн за нарушение процедур уведомления о пороговых операциях;

РВС Банк – на 3,8 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода;

Коминвестбанк – на 1,051 млн грн за нарушение процедур сообщения о пороговых операциях и оценке рисков деловых отношений;

Идея Банк – на 0,5 млн грн за несвоевременное выполнение решений об остановке финансовых операций и уведомлении специального уполномоченного органа.

Также банки "Альянс", МТБ, "УкрСибб" и "Универсал" получили письменные оговорки.

Кроме банков, штрафы на общую сумму 1,58 млн получили четыре небанковских финансовых учреждения.

Штрафы небанковских финансовых учреждений:

Финкомпания "Мустанг финанс" – 0,731 млн грн за, в частности, ненадлежащее внедрение внутренних документов;

Финкомпания "Абекор" – 0,595 млн грн за нарушение процедур управления рисками и предотвращение использования услуг для отмывания средств;

ООО "НоваПей Кредит", входящее в состав группы компаний "Новая почта" – 0,255 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов и применение риск-ориентированного подхода;

Финкомпания "Альянс капитал групп" – 17 тыс. грн за ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.

Напомним, в сентябре НБУ оштрафовал банк "Восток" за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также валютному законодательству. Общая сумма штрафов составила 16 млн. грн.