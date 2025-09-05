НБУ оштрафовал банк "Восток" на 16 миллионов гривен

Национальный банк Украины оштрафовал ПАО "Банк Восток" за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также валютному законодательству. Общая сумма штрафов составляет 16 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Причины штрафов и санкций

За нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства НБУ применил к банку:

Штраф в размере 16 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов, а также ненадлежащее выполнение банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки по клиентам, риск деловых отношений с которыми высок.

за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов, а также ненадлежащее выполнение банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки по клиентам, риск деловых отношений с которыми высок. Письменное предупреждение за ненадлежащее исполнение банком обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы, а также отсутствие эффективных процедур управления рисками.

за ненадлежащее исполнение банком обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы, а также отсутствие эффективных процедур управления рисками. Письменное предупреждение за допущенные ошибки в статистической отчетности по валютным операциям, что является нарушением требований валютного законодательства.

В январе 2025 года НБУ оштрафовал Радабанк на 2 млн грн за нарушение требований по применению риск-ориентированного подхода. А в июле антимонопольный комитет Украины оштрафовал АО "Акционерный банк "Радабанк" на 8,17 млн. грн. за информационное нарушение.