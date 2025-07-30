Нацбанк оштрафовал страховую компанию почти на 2,9 млн грн: что известно

Национальный банк оштрафовал ЧАО "СК "Первая" на общую сумму 2, 88 млн грн из-за нарушений в сфере страхования, защиты прав потребителей и отчетности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нарушения в отчетности и страховании

По результатам инспекционной проверки к ЧАО "СК Первая" применены меры воздействия в виде штрафов:

штраф в размере 2,56 млн грн за нарушение законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг, регулируемого Гражданским кодексом и законами об электронной коммерции, страховании и финансовых услугах;

за нарушение законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг, регулируемого Гражданским кодексом и законами об электронной коммерции, страховании и финансовых услугах; штраф в размере 320 тыс. грн за нарушение требований правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Старховая компания обязана уплатить назначенные штрафы в течение одного месяца со дня вступления в силу соответствующих решений.

Кроме штрафов, Национальный банк также вынес компании письменное предупреждение за нарушение ряда нормативных актов, в частности:

Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств";

Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях";

постановления НБУ №39 от 6 марта 2022 года о регулировании деятельности участников небанковского финансового рынка;

Положение о тайне страхования (постановление НБУ №166 от 19 декабря 2023 г.);

Положение об особенностях заключения договоров страхования с потребителями (постановление НБУ №175 от 20 декабря 2023 г.);

Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг (постановление НБУ №199 от 29 декабря 2023 г.);

Положение о порядке учета договоров страхования и требованиях к защите информации (постановление НБУ №204 от 29 декабря 2023 года).

Компания обязана до 28 ноября 2025 года устранить все нарушения и принять меры для ликвидации причин и условий, которые привели к этим нарушениям.

Что известно о страховой компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "СК "Первая" было зарегистрировано в 2001 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 60 млн грн.

Основной сферой деятельности является предоставление услуг по страхованию, за исключением страхования жизни. Среди других направлений – деятельность страховых агентов и брокеров, а также перестрахование.

Бенефициарный владелец – Василина Наталья.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.