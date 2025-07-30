Нацбанк оштрафував страхову компанію майже на 2,9 млн грн: що відомо

Національний банк оштрафував ПРАТ “СК ”Перша" на загальну суму 2, 88 млн грн через порушення у сфері страхування, захисту прав споживачів та звітності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Порушення у звітності та страхуванні

За результатами інспекційної перевірки до ПРАТ "СК Перша" застосовано заходи впливу у вигляді штрафів:

штраф у розмірі 2, 56 млн грн за порушення законодавства України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, що регулюється Цивільним кодексом та законами про електронну комерцію, страхування і фінансові послуги;

за порушення законодавства України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, що регулюється Цивільним кодексом та законами про електронну комерцію, страхування і фінансові послуги; штраф у розмірі 320 тис. грн за порушення вимог правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Стархова компанія зобов’язана сплатити призначені штрафи протягом одного місяця з дня набрання чинності відповідними рішеннями.

Окрім штрафів, Національний банк також виніс компанії письмове застереження за порушення низки нормативних актів, зокрема:

Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії";

постанови НБУ № 39 від 6 березня 2022 року щодо регулювання діяльності учасників небанківського фінансового ринку;

Положення про таємницю страхування (постанова НБУ № 166 від 19 грудня 2023 року);

Положення про особливості укладення договорів страхування зі споживачами (постанова НБУ № 175 від 20 грудня 2023 року);

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг (постанова НБУ № 199 від 29 грудня 2023 року);

Положення про порядок обліку договорів страхування та вимоги до захисту інформації (постанова НБУ № 204 від 29 грудня 2023 року).

Компанія зобов’язана до 28 листопада 2025 року усунути всі порушення та вжити заходів для ліквідації причин і умов, які призвели до цих порушень.

Що відомо про страхову компанію?

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "СК "Перша" було зареєстровано в 2001 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 60 млн грн.

Основною сферою діяльності є надання послуг зі страхування, за винятком страхування життя. Серед інших напрямів – діяльність страхових агентів і брокерів, а також перестрахування.

Бенефіціарний власник - Василина Наталія.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.